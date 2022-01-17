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Puglia: 440403 positivi a test corona virus, incremento di 6652 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 17 gennaio 2022

6.652

Nuovi casi

50.360

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.636
Provincia di Bat: 621
Provincia di Brindisi: 566
Provincia di Foggia: 874
Provincia di Lecce: 1.318
Provincia di Taranto: 563
Residenti fuori regione: 50
Provincia in definizione: 24
123.755

Persone attualmente positive

615

Persone ricoverate in area non critica

63

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

440.403

Casi totali

6.847.168

Test eseguiti

309.584

Persone guarite

7.064

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 155.549
Provincia di Bat: 44.341
Provincia di Brindisi: 40.196
Provincia di Foggia: 70.611
Provincia di Lecce: 64.503
Provincia di Taranto: 60.965
Residenti fuori regione: 3.168
Provincia in definizione: 1.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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