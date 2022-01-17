Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.636
Provincia di Bat: 621
Provincia di Brindisi: 566
Provincia di Foggia: 874
Provincia di Lecce: 1.318
Provincia di Taranto: 563
Residenti fuori regione: 50
Provincia in definizione: 24
123.755
Persone attualmente positive
615
Persone ricoverate in area non critica
63
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 155.549
Provincia di Bat: 44.341
Provincia di Brindisi: 40.196
Provincia di Foggia: 70.611
Provincia di Lecce: 64.503
Provincia di Taranto: 60.965
Residenti fuori regione: 3.168
Provincia in definizione: 1.070