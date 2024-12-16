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“Ribadita la legittima costituzionalità della legge sulle proroghe delle graduatorie” Comitato idonei Regione Puglia

16 Dicembre 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal comitato idonei Regione Puglia:

Il Comitato Idonei Regione Puglia esprime soddisfazione dinanzi alla mancata impugnazione e di conseguenza della legittima costituzionalità, anche in merito alla retroattività, della Legge “Disposizione per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale”.
Lo scrivente Comitato ha, da sempre, “pressato” la politica regionale, in virtù dell’inequivocabile giurisprudenza in materia di proroghe, e ringraziamo il consigliere Paolicelli per aver ascoltato e avallato le nostre richieste.
Prorogare le graduatorie equivale a evitare inutili sprechi di denaro pubblico e per tale motivo chiediamo che tale legge possa essere immediatamente estesa alle graduatorie con scadenza 2025.

L’occasione per un emendamento in tal senso è offerta dalla prossima discussione sulla Legge di Bilancio.
Inoltre, ribadiamo che la legge è applicata a tutte le graduatorie, anche quelle scadute prima della entrata in vigore della stessa.
Oggi non vi sono più scuse e dubbi per le agenzie regionali circa la possibilità di attingere dalle graduatorie e chiediamo, ancora una volta, a tutti gli enti presenti sul territorio regionale di evitare di bandire nuovi concorsi e prediligere le convenzioni con la Regione Puglia per l’attingimento di nuove risorse dalle graduatorie vigenti.

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