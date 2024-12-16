Di seguito un comunicato diffuso dal comitato idonei Regione Puglia:



Il Comitato Idonei Regione Puglia esprime soddisfazione dinanzi alla mancata impugnazione e di conseguenza della legittima costituzionalità, anche in merito alla retroattività, della Legge “Disposizione per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale”.

Lo scrivente Comitato ha, da sempre, “pressato” la politica regionale, in virtù dell’inequivocabile giurisprudenza in materia di proroghe, e ringraziamo il consigliere Paolicelli per aver ascoltato e avallato le nostre richieste.

Prorogare le graduatorie equivale a evitare inutili sprechi di denaro pubblico e per tale motivo chiediamo che tale legge possa essere immediatamente estesa alle graduatorie con scadenza 2025.



L’occasione per un emendamento in tal senso è offerta dalla prossima discussione sulla Legge di Bilancio.

Inoltre, ribadiamo che la legge è applicata a tutte le graduatorie, anche quelle scadute prima della entrata in vigore della stessa.

Oggi non vi sono più scuse e dubbi per le agenzie regionali circa la possibilità di attingere dalle graduatorie e chiediamo, ancora una volta, a tutti gli enti presenti sul territorio regionale di evitare di bandire nuovi concorsi e prediligere le convenzioni con la Regione Puglia per l’attingimento di nuove risorse dalle graduatorie vigenti.