Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto in direzione di Canosa/A14 e Ofanto nord, verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente e seguire le indicazioni per A16 Napoli-Bari, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest;

verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra e immettersi su viale di Ponente, raggiungere la SP95 Candela-Cerignola, proseguire in direzione di Candela e rientrare sulla A16 attraverso la stazione di Candela.

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Per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 dicembre sarà chiuso, per chi percorre la SS7 Appia e proviene da Taranto e da Bari, il ramo di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano, fino a raggiungere l’entrata di Palagianello, per il successivo ingresso in A14 alla barriera di Taranto.

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Sul Ramo di allacciamento D94 Complanare sud di Bari D94 (allacciamento A14 -Tangenziale di Bari)/Tangenziale di Bari, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 dicembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: -sarà chiuso, per chi proviene dalla SS16 Adriatica, da Brindisi, il ramo di immissione sulla Tangenziale di Bari, verso la A14 Bologna-Taranto, in direzione Pescara. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con ingresso in A14 alla stazione di Bari nord; -sarà chiuso, per chi proviene dalla SS16 Adriatica, da Foggia, il ramo di immissione sulla Tangenziale di Bari, verso la A14 Bologna-Taranto, in direzione Pescara. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 16 da Foggia ed è diretto in direzione in autostrada A14, uscire allo svincolo 10B della Tangenziale e immettersi sulla SP236 di Cassano in direzione di Cassano, con ingresso in A14 alla stazione di Bari sud.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, secondo il seguente programma: -dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Foggia; in uscita per chi proviene da Bari: Cerignola est; -dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 dicembre, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa completamente, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Cerignola est.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari nord e Bari sud, verso Taranto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari nord, proseguire sulla Complanare di Bari in direzione Brindisi-Lecce e sulla Tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, fino a raggiungere l’uscita 10B, immettersi poi sulla SP236 verso Cassano delle Murge ed entrare in A14 alla stazione di Bari sud.

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