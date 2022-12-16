Di Martino Abbracciavento:
Secondo il sistema Influnet dei “medici sentinella” la Puglia è in zona arancione per l’influenza, stando ai dati 5-11 dicembre.
Contagiate 1093 persone nella settimana e fra esse 232 in età 0-4 anni e 292 in età 5-14 anni equivalenti ad un’incidenza di 25,93 contagiati su mille assistiti di questa fascia d’età.
Secondo l’Istituto superiore di Sanità l’influenza in Italia ha arrestato la sua corsa ma l’incidenza è alta, in particolare, in Piemonte, provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Abruzzo.