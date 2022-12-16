rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Influenza: area arancione per la Puglia Più di mille contagiati nella settimana. Iss: in Italia frena la corsa ma incidenza alta in alcune regioni

16 Dicembre 2022
IMG 20200114 102646

Di Martino Abbracciavento:

Secondo il sistema Influnet dei “medici sentinella” la Puglia è in zona arancione per l’influenza, stando ai dati 5-11 dicembre.

Contagiate 1093 persone nella settimana e fra esse 232 in età 0-4 anni e 292 in età 5-14 anni equivalenti ad un’incidenza di 25,93 contagiati su mille assistiti di questa fascia d’età.

Secondo l’Istituto superiore di Sanità l’influenza in Italia ha arrestato la sua corsa ma l’incidenza è alta, in particolare, in Piemonte, provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Abruzzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione