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Bari, Petruzzelli: la presidenza del Consiglio dei ministri non sarà all’incontro di mediazione In programma il 20 dicembre

16 Dicembre 2021
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La presidenza del Consiglio dei ministri non sarà presente alla riunione di mediazione sulla vicenda del Teatro Petruzzelli convocata a Bari per il 20 gennaio dopo le recenti sentenze della Corte d’Appello della città capoluogo in relazione alla proprietà dell’immobile storico devastato da un incendio nel 1991 e riqualificato a spese dello Stato. All’incontro sono stati invitati anche il comune e la Città metropolitana di Bari, il ministero dei Beni culturali, la Fondazione Petruzzelli e la Regione Puglia.

 


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