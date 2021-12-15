La presidenza del Consiglio dei ministri non sarà presente alla riunione di mediazione sulla vicenda del Teatro Petruzzelli convocata a Bari per il 20 gennaio dopo le recenti sentenze della Corte d’Appello della città capoluogo in relazione alla proprietà dell’immobile storico devastato da un incendio nel 1991 e riqualificato a spese dello Stato. All’incontro sono stati invitati anche il comune e la Città metropolitana di Bari, il ministero dei Beni culturali, la Fondazione Petruzzelli e la Regione Puglia.