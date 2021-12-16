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Altri seicento. Puglia: 285319 positivi a test corona virus, incremento di 596 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

16 Dicembre 2021
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Ieri erano stati registrati 598 casi.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 16 dicembre 2021

596

Nuovi casi

24.441

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 183
Provincia di Bat: 41
Provincia di Brindisi: 51
Provincia di Foggia: 132
Provincia di Lecce: 111
Provincia di Taranto: 73
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 1
6.114

Persone attualmente positive

126

Persone ricoverate in area non critica

27

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

285.319

Casi totali

5.124.532

Test eseguiti

272.273

Persone guarite

6.932

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 102.694
Provincia di Bat: 29.115
Provincia di Brindisi: 22.999
Provincia di Foggia: 51.100
Provincia di Lecce: 34.203
Provincia di Taranto: 43.590
Residenti fuori regione: 1.086
Provincia in definizione: 532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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