Puglia Regione
Ieri erano stati registrati 598 casi.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 16 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 183
Provincia di Bat: 41
Provincia di Brindisi: 51
Provincia di Foggia: 132
Provincia di Lecce: 111
Provincia di Taranto: 73
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 1
6.114
Persone attualmente positive
126
Persone ricoverate in area non critica
27
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 102.694
Provincia di Bat: 29.115
Provincia di Brindisi: 22.999
Provincia di Foggia: 51.100
Provincia di Lecce: 34.203
Provincia di Taranto: 43.590
Residenti fuori regione: 1.086
Provincia in definizione: 532