Ultima domenica di campagna elettorale in Puglia, come in Campania e Veneto, per le elezioni regionali. I quattro candidati alla presidente della Regione Puglia sono (in ordine alfabetico) Antonio Decaro, Ada Donno, Luigi Lobuono e Sabino Mangano e, come tutti i candidati nelle liste a loro sostegno, oggi hanno dunque in programma giornate cruciali in questa parte finale della competizione.

Venerdì ultimo giorno di campagna elettorale. Sabato alle 16 insediamento dei seggi. Domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. A seguire lo scrutinio e conosceremo i nomi del nuovo presidente, successore di Michele Emiliano, e dei cinquanta consiglieri regionali pugliesi per il prossimo quinquennio.