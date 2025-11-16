rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia, elezioni regionali: ultima domenica di campagna elettorale Il 23 e il 24 novembre al voto

16 Novembre 2025
IMG 20200504 203303

Ultima domenica di campagna elettorale in Puglia, come in Campania e Veneto, per le elezioni regionali. I quattro candidati alla presidente della Regione Puglia sono (in ordine alfabetico) Antonio Decaro, Ada Donno, Luigi Lobuono e Sabino Mangano e, come tutti i candidati nelle liste a loro sostegno, oggi hanno dunque in programma giornate cruciali in questa parte finale della competizione.

Venerdì ultimo giorno di campagna elettorale. Sabato alle 16 insediamento dei seggi. Domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. A seguire lo scrutinio e conosceremo i nomi del nuovo presidente, successore di Michele Emiliano, e dei cinquanta consiglieri regionali pugliesi per il prossimo quinquennio.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione