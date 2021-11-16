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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo per il tarantino e rischio idraulico per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

16 Novembre 2021
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Nella notte venti millimetri di pioggia a, Statte, secondo la rilevazione della protezione civile della Puglia. Nel foggiano precipitazioni a macchia di leopardo, come nel barese, in valle d’Itria e nel Salento. L’allerta della protezione civile della Puglia riguarda oggi il codice giallo per il tarantino, in quanto a precipitazioni, e per il foggiano in aggiunta il rischio idraulico.


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