Nella notte venti millimetri di pioggia a, Statte, secondo la rilevazione della protezione civile della Puglia. Nel foggiano precipitazioni a macchia di leopardo, come nel barese, in valle d’Itria e nel Salento. L’allerta della protezione civile della Puglia riguarda oggi il codice giallo per il tarantino, in quanto a precipitazioni, e per il foggiano in aggiunta il rischio idraulico.
5 Maggio 2026Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie