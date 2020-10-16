Non siamo più in grado di tracciare i nuovi positivi con il contact tracing. Per questo aumenteremo i drive-through.

E:

Non sono un epidemiologo, ma ho un buon maestro che è il professore Pierluigi Lopalco e mi sembra di capire che in scienza superato un certo numero di contagi, il tracciamento non sia più possibile e si passa ai singoli lockdown, parziali o totali.

Stralcio delle dichiarazioni di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, intervistato nel corso della trasmissione tv “L’aria che tira” (La7).