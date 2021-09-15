Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato gli interventi,anno 2021,per sostenere la qualificazione dell’offerta culturale e educativa nelle scuole.

Al centro delle politiche della Regione Puglia vi è lo sviluppo del capitale umano necessario a una crescita sostenibile e inclusiva,attribuendo “ una rilevanza strategica alla dimensione sociale dell’istruzione”.

Pertanto la messa in opera di iniziative rivolte al mondo della scuola,vista la Legge regionale n.31/2009, tramite azioni di sensibilizzazione e attività,anche extra curriculari, per innalzare i livelli di competenza e conoscenza degli studenti.

Ecco i progetti e relativo impegno finanziario :

-Inaugurazione anno scolastico 2021-2022 in collaborazione tra Regione e Ufficio scolastico regionale per la Puglia. I due Enti promuovono ogni anno un evento itinerante sul territorio per celebrare l’inizio dell’anno scolastico dando risalto a progetti artistico-musicali e espressive realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado. La manifestazione anno scolastico 2021-2022 avrà luogo a Lecce. Euro 20.000,00.

-Progetto SuperAbile.I.I.S.S. Pavoncelli di Cerignola,euro 15.000,00

-Progetto Letterario “ Un occhio verde un occhio blu” . Direzione Did. Hero Paradiso di Santeramo in Colle,euro 4.000,00

-Progetto “Classe 3.0 e ambienti innovativi”, 1° Circolo didattico statale De Amicis di Bisceglie,euro 12.000,00

-Fiera del Libro Città di Cerignola Edizione XIII. I.T.E.T. Dante Alighieri di Cerignola, euro15.000,00

-Progetto Euclide in ond@.Istituto Nautico Euclide-Caracciolo di Bari,euro 2.000,00

– Progetto “Che scuola che fa”,Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce, euro 6.000,00

-Festa della Scienza 2021.12 esima edizione”, Istituto Don Tonino Bello di Trifase, euro 35.000,00

-“Scuola all’aperto: percorsi di educazione attiva”,3° Circolo didattico Roncalli di Altamura,euro 25.000,00

– Progetto “+ Scuola + Futuro”,fase 2.Istituto Comprensivo Ceglie-Manzoni Iacovelli di Bari-Ceglie, euro 10.000,00

-Progetto Food Exp-I Super Herpes,Quarta edizione.I.I.S. Laporta Falcone – Borsellino di Galatina,euro 60.000,00

-Progetto Gocce di Sostenibilità.Istituto Comprensivo statale Giovanni Falcone di Copertino,euro 6.000,00

– “Librandoci : i giorni della lettura e della cultura musicale” promosso dal Comune di Stornara,euro 10.000,00.