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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia: 266706 positivi a test corona virus, incremento di 248 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

16 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 16 settembre 2021

248

Nuovi casi

13.931

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 53
Provincia di Bat: 32
Provincia di Brindisi: 40
Provincia di Foggia: 43
Provincia di Lecce: 59
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 2
3.368

Persone attualmente positive

184

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

266.706

Casi totali

3.497.003

Test eseguiti

256.579

Persone guarite

6.759

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.032
Provincia di Bat: 27.948
Provincia di Brindisi: 21.149
Provincia di Foggia: 46.928
Provincia di Lecce: 30.597
Provincia di Taranto: 40.597
Residenti fuori regione: 985
Provincia in definizione: 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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