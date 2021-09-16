Di Francesco Santoro:

Parametri in miglioramento in Puglia, dove la situazione è ampiamente sotto controllo sia sul fronte dei contagi sia sul fronte dell’occupazione delle strutture sanitarie. Diminuiscono gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 91) e le nuove infezioni (-15,3 per cento rispetto alla scorsa settimana); la percentuale dei posti letto in terapia intensiva scende dal 6 al 4 per cento e negli altri reparti, invece, cala al 7 per cento, un punto in meno in sette giorni. La provincia di Taranto è quella che ha registrato il minor numero di infezioni settimanali (16), mentre Barletta-Andria-Trani primeggia con 54 casi. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19.

Vaccinazioni

Stando a Gimbe, è vaccinato il 77,5 per cento della popolazione over 12 (il 71 per cento con due dosi e il 6,5 per cento con una). La Puglia ha la percentuale più bassa in Italia di ultracinquantenni senza copertura: appena il 6,7 per cento (era il 7,1 la scorsa settimana) non ha fatto l’iniezione, un valore inferiore rispetto alla media nazionale, pari all’11,1 per cento. Confortante anche il dato relativo alle somministrazioni nella fascia 19-12 anni: il 26,3 non ha ancora ricevuto la prima dose di siero (meglio hanno fatto solo Sardegna e Lombardia). «Nei soggetti vaccinati con ciclo completo, rispetto ai non vaccinati, si registra un netto calo dell’incidenza di diagnosi e soprattutto di malattia severa che porta a ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva o decesso- commentano gli esperti di Gimbe-: nelle varie fasce di età, le diagnosi di Sars-CoV-2 si riducono infatti del 77,8-80,7 per cento i ricoveri ordinari dell’88,8-95,6 per cento, quelli in terapia intensiva del 92,5-97,4 per cento e i decessi del 93,4-100 per cento».