All’alba di ieri, ferragosto, Pasquale Dinoi stava lavorando. Tra Manduria e San Pietro in Bevagna l’operatore ecologico stava attraversando una strada. È stato investito, per cause da dettagliare, da una moto condotta da un carabiniere in forza al comando provinciale di Taranto che a sua volta andava a lavorare. Pasquale Dinoi è morto.

Il ferragosto nero sul fronte degli incidenti sul lavoro in Puglia è proseguito ieri in mattinata. A Valenzano il 46enne Giuseppe Faniuolo, titolare dell’azienda di famiglia di Putignano operante nella realizzazione di luminarie, stava sistemando un impianto per la festa di San Rocco. Ha fatto un volo nel vuoto di alcuni metri finendo in terra. È morto sul colpo. Infortunio mortale per cause da dettagliare. La festa di San Rocco a Valenzano è stata sospesa.