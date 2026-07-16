Di seguito il comunicato sindacale congiunto:

Le Segreterie Territoriali di FP CGIL, CISL FP e UIL FP esprimono una ferma condanna e profonda indignazione a seguito dell’ennesimo, grave episodio di violenza ai danni del personale del 118 e di Sanitaservice ASL Taranto, verificatosi durante un intervento di soccorso avvenuto lo scorso 14 luglio.

L’equipaggio, giunto sul posto per un’emergenza, è stato investito da un’auto in transito che, non riuscendo a passare, ha forzato la viabilità, travolgendo un soccorritore.

Solo per una fortuita circostanza l’operatore coinvolto non ha riportato conseguenze fisiche rilevanti, ma il rischio corso e la paura sono stati considerevoli.

Purtroppo, questo episodio non rappresenta un caso isolato, ma l’ennesimo grave campanello d’allarme. Gli operatori del SET 118 operano quotidianamente in prima linea, spesso in condizioni complesse e difficili, per garantire il diritto alla salute e salvare vite umane. Subire minacce, aggressioni fisiche e verbali o danneggiamenti ai mezzi di soccorso non è più tollerabile.

Il luogo di lavoro non può e non deve essere considerato un bersaglio di violenza.

È ora di dire basta. FP CGIL, CISL FP e UIL FP chiedono risposte concrete e immediate alle istituzioni competenti, in particolare alla Direzione Generale della ASL di Taranto, a Sanitaservice e alla Regione Puglia.

Vi è, inoltre, un ulteriore aspetto rilevante da denunciare: nonostante questi operatori garantiscano un servizio essenziale e indifferibile per l’intera cittadinanza, continuano a subire l’ingiustizia derivante dal mancato riconoscimento economico dell’indennità di rischio, diversamente da quanto previsto per i colleghi della sanità pubblica. Oltre al danno, quindi, anche la beffa.

Denunciamo questa situazione da mesi, ma nessuno ha finora voluto affrontare concretamente la problematica.

Ora basta. Chiediamo al nuovo Direttore Generale della ASL Taranto, dott. Vito Bavaro, e all’Amministratore Unico di Sanitaservice, dott. Giuseppe Pulito, l’istituzione di un tavolo tecnico permanente finalizzato alla definizione di protocolli operativi per la gestione degli interventi in scenari a rischio, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine.

La sicurezza del personale rappresenta una rivendicazione che non può più essere disattesa.

Sono necessarie risposte immediate, efficaci e risolutive.

È indispensabile una rigorosa applicazione delle normative vigenti nei confronti di chi aggredisce il personale impegnato nell’esercizio di una pubblica funzione.

Riteniamo ormai non più rinviabile la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale, compresi sistemi di allarme e bodycam per gli operatori del 118, strumenti utili a documentare le aggressioni e a svolgere una funzione di prevenzione e deterrenza.

Nell’esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti nei frequenti episodi di aggressione fisica e verbale, ribadiamo che, in assenza di adeguate misure di prevenzione e sicurezza, saremo pronti ad avviare ulteriori e più incisive azioni di mobilitazione a tutela della salute e della sicurezza del personale interessato.