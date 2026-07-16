rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

11 Giugno 2026
Campionato del mondo di calcio: tutte le partite AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Puglia, caldo: temperatura da febbre ma non a 40 Dal foggiano al Salento

16 Luglio 2026
Screenshot 20260716 171151

Il primo pomeriggio come di consueto è stato caratterizzato dalle temperature più alte. Con una umidità tale da farle sembrare ancora maggiori. Dal foggiano al Salento ci sono località in cui si sono superati i 38 gradi, come Collepasso, Mottola o borgo Libertà secondo i rilevatori della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine che pubblichiamo). Comunque non si sono toccati i 40 gradi. Fra le città campione in tutta Italia, oggi Bari è in codice giallo e lo sarà anche domani, mentre sono in allerta rossa quindici città e domani saranno sedici.

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Taranto: soccorritore del 118 investito durante un intervento Martedì

01 Anas esodo 2025

Strade e vacanze, verso il grande esodo: Anas, dal 24 luglio la sospensione di 1175 cantieri Fino al 7 settembre

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione