Il primo pomeriggio come di consueto è stato caratterizzato dalle temperature più alte. Con una umidità tale da farle sembrare ancora maggiori. Dal foggiano al Salento ci sono località in cui si sono superati i 38 gradi, come Collepasso, Mottola o borgo Libertà secondo i rilevatori della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine che pubblichiamo). Comunque non si sono toccati i 40 gradi. Fra le città campione in tutta Italia, oggi Bari è in codice giallo e lo sarà anche domani, mentre sono in allerta rossa quindici città e domani saranno sedici.