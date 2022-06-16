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Puglia, scuola: libri di testo 2022-2023, da oggi la procedura per la fornitura gratuita o semigratuita Avviso rivolto a studenti frequentanti istituti secondari di primo e secondo grado

16 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Noci:

La Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 109 del 08 giugno 2022 ha approvato l’AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo per l’Anno scolastico 2022/2023. L’Avviso è rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia frequentanti Istituti Scolastici Secondari di Primo e Secondo Grado.

Per accedere al beneficio l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE del richiedente, in corso di validità al momento di presentazione dell’istanza, non potrà essere superiore a € 10.632,94.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di Testo a.s. 2022/2023.

La procedura di presentazione delle istanze sarà attiva dalle ore 12.00 del 16 giugno 2022 e fino alle ore 12.00 del 29 luglio 2022.

Link: https://www.comune.noci.ba.it/it/news/avviso-fornitura-gratuita-o-semigratuita-di-libri-di-testo


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