Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 16 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 629
Provincia di Bat: 192
Provincia di Brindisi: 142
Provincia di Foggia: 343
Provincia di Lecce: 392
Provincia di Taranto: 204
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 12
21.023
Persone attualmente positive
207
Persone ricoverate in area non critica
9
Persone in terapia intensiva
1.125.956
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 380.374
Provincia di Bat: 101.655
Provincia di Brindisi: 107.654
Provincia di Foggia: 169.345
Provincia di Lecce: 229.372
Provincia di Taranto: 154.657
Residenti fuori regione: 8.775
Provincia in definizione: 3.724