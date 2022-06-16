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Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia: 1155556 positivi a test corona virus, incremento di 1932 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

16 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 16 giugno 2022

1.932

Nuovi casi

10.139

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 629
Provincia di Bat: 192
Provincia di Brindisi: 142
Provincia di Foggia: 343
Provincia di Lecce: 392
Provincia di Taranto: 204
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 12
21.023

Persone attualmente positive

207

Persone ricoverate in area non critica

9

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.155.556

Casi totali

11.186.854

Test eseguiti

1.125.956

Persone guarite

8.577

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 380.374
Provincia di Bat: 101.655
Provincia di Brindisi: 107.654
Provincia di Foggia: 169.345
Provincia di Lecce: 229.372
Provincia di Taranto: 154.657
Residenti fuori regione: 8.775
Provincia in definizione: 3.724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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