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2 Maggio 2026
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Maltempo: la Puglia ancora fra le regioni in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

16 Maggio 2025
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Anche oggi alcune regioni d’Italia in allerta per temporali. Parte della Calabria è in codice arancione (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). In allerta anche la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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