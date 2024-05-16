Zone di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna in difficoltà per esondazioni ed alluvioni. In Emilia-Romagna dove, proprio un anno fa, l’alluvione sconvolse la regione.

Italia spaccata in due dal punto di vista meteo perché al sud ci sono sole e temperature elevate. Come in Puglia o meglio in parte della Puglia che, a sua volta, è spaccata in due. Tra zone pianeggianti del foggiano e Salento ci sono dieci gradi di differenza oggi. E non a favore del leccese in cui, vuoi anche per il vento, si stazionava con la temperatura massima sui 23-24 gradi. La parte settentrionale della Puglia ha fatto registrare invece i 32,6 gradi di Cerignola ed i 32,4 di Barletta con Canosa di Puglia a quota 31,9 ed Andria oltre i 30 gradi.

(immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia)