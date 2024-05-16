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Cerignola 32,6 gradi ma non in tutta la Puglia oggi sono state temperature estive Nel nord Italia regioni in difficoltà per nubifragi ed esondazioni, proprio nel primo anniversario dell'alluvione in Emilia-Romagna

16 Maggio 2024
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Zone di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna in difficoltà per esondazioni ed alluvioni. In Emilia-Romagna dove, proprio un anno fa, l’alluvione sconvolse la regione.

Italia spaccata in due dal punto di vista meteo perché al sud ci sono sole e temperature elevate. Come in Puglia o meglio in parte della Puglia che, a sua volta, è spaccata in due. Tra zone pianeggianti del foggiano e Salento ci sono dieci gradi di differenza oggi. E non a favore del leccese in cui, vuoi anche per il vento, si stazionava con la temperatura massima sui 23-24 gradi. La parte settentrionale della Puglia ha fatto registrare invece i 32,6 gradi di Cerignola ed i 32,4 di Barletta con Canosa di Puglia a quota 31,9 ed Andria oltre i 30 gradi.

(immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia)

 

 

 

 


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