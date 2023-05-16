Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:



Sit-in degli agricoltori contro le ‘cartelle pazze’ e i costi dell’acqua che schizzano fino a 1,45€ al metro cubo con gravi disparità sul territorio. Il presidio organizzato dalla Coldiretti Puglia si terrà il 16 maggio 2023, alle ore 10,00, davanti all’Assessorato regionale all’Agricoltura.

Dopo il ventennale commissariamento, serve una stretta per la gestione dell’acqua e della bonifica in Puglia, con uno sforzo straordinario in termini di progettualità e investimenti per modernizzazione il settore, nonché per la maggior sicurezza dei territori rispetto ai sempre più frequenti fenomeni climatici calamitosi.

Di contro i drammatici effetti dell’incuria e dei profondi cambiamenti climatici che si sono manifestati sul territorio regionale – conclude Coldiretti Puglia – caratterizzati dal succedersi di eventi estremi ed imprevedibili, hanno reso non più rinviabile il rilancio dell’attività di Bonifica integrale.