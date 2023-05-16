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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: costo dell’acqua, oggi sit-in di agricoltori davanti all’assessorato regionale Coldiretti

16 Maggio 2023
CONSORZI BONFICA E IRRIGAZIONE

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Sit-in degli agricoltori contro le ‘cartelle pazze’ e i costi dell’acqua che schizzano fino a 1,45€ al metro cubo con gravi disparità sul territorio. Il presidio organizzato dalla Coldiretti Puglia si terrà il 16 maggio 2023, alle ore 10,00, davanti all’Assessorato regionale all’Agricoltura.

Dopo il ventennale commissariamento, serve una stretta per la gestione dell’acqua e della bonifica in Puglia, con uno sforzo straordinario in termini di progettualità e investimenti per modernizzazione il settore, nonché per la maggior sicurezza dei territori rispetto ai sempre più frequenti fenomeni climatici calamitosi.

Di contro i drammatici effetti  dell’incuria e dei profondi cambiamenti climatici che si sono manifestati  sul territorio regionale –  conclude Coldiretti Puglia – caratterizzati dal succedersi di eventi estremi ed imprevedibili, hanno reso non più rinviabile il rilancio dell’attività di Bonifica integrale.


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