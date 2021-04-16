In serata varie fonti di stampa hanno anticipato contenuti o meglio, speranze, di ciò che si prospetta per l’odierna ordinanza del ministro della Salute.

“I dati in Puglia sono buoni, finalmente tiro un sospiro di sollievo. Aver imposto la zona rossa è stato produttivo, in questo momento abbiamo un Rt inferiore a 1, abbiamo una incidenza sotto 250 ogni centomila, il picco è passato” aveva detto Pier Luigi Lopalco in un’intervista a Mattino 5. In un’intervista a Telebari l’assessore ha detto che i numeri sono da zona arancione. Però la circolazione virale è ancora alta, evidenzia Lopalco che rinvia alla valutazione della cabina di regia la decisione sulla colorazione della Puglia.

Delle quattro regioni attualmente in zona rossa viene considerata la Campania quella con maggiori possibilità di passare in arancione. Rischia di fare il percorso inverso la Sicilia: da arancione a rosso.

La Puglia è ritenuta in grado di sperare nell’arancione. Senonché, dati Agenas della serata, è seconda solo al Piemonte riguardo all’occupazione dei posti letto di terapia intensiva, oltre il 40 per cento che è la soglia critica. Sei regioni sono considerate ad alto rischio al riguardo mentre, da un mese in qua, l’indice nazionale è sceso per la prima volta sotto il limite del 40 per cento.

C’è inoltre il numero di contagi a segnare rosso fisso almeno per una parte della Puglia: provincia di Taranto prima in Italia con 386 casi ogni centomila abitanti, Bari seconda (304), Bat settima (277). Sono fra i dati, questi, che non esattamente alimentano le speranze di diventare area arancione. Oggi l’ordinanza ministeriale svela cosa toccherà ai pugliesi la prossima settimana.