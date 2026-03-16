Alcune regioni d’Italia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) in allerta per temporali. Fra queste, parti di Calabria e Sicilia in codice arancione.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne centrali e sui settori meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.