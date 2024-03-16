Di seguito la comunicazione di Trenitalia:



La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso.

Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale è stimata in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity di sabato 16 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) termina la corsa a Foggia. I passeggeri da Foggia possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55).

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8314 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8319 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8326 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8323 che ne attende l’arrivo.

• Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Montaguto Panni e Pianerottolo d’Ariano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FA 8312 Lecce (9:41) – Roma Termini (15:15) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno ICN 758 Lecce (18:31) – Milano Centrale (12:30) è instradato sul percorso alternativo da Brindisi a Caserta via Taranto/Metaponto/Potenza/Battipaglia e non ferma a Gioia del Colle, Bari Centrale, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta e Foggia. I passeggeri:

– in partenza da Bari Centrale e Gioia del Colle possono utilizzare il treno ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (12:55);

– in partenza da Bisceglie, Trani, Barletta e Foggia possono utilizzare il treno IC 609 Rimini (15:15) – Lecce (22:49) fino a Bari Centrale dove trovano il treno ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (12:55);

– diretti a Foggia, possono proseguire da Bari Centrale con il treno R 4368 Bari Centrale (21:30) – Foggia (23:02)

• il treno ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (12:55) è instradato sul percorso alternativo da Bari a Caserta via Gioia del Colle/Metaponto/Potenza/Battipaglia e non ferma a Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Foggia. I passeggeri in partenza da Molfetta, Barletta e Foggia possono utilizzare il treno IC 609 Rimini (15:15) – Lecce (22:49) fino a Bari Centrale dove trovano il treno ICN 752.

• il treno ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (14:20) è instradato sul percorso alternativo da Bari a Caserta via Gioia del Colle/Metaponto/Potenza/Battipaglia e non ferma a Barletta e Foggia. I passeggeri:

– in partenza da Barletta e Foggia possono utilizzare il treno R 4369 Foggia (20:30) – Bari Centrale (22:02) fino a Bari Centrale dove trovano il treno ICN 754;

– diretti a Barletta, possono proseguire da Bari Centrale con il treno R 4370 Bari Centrale (22:15) – Foggia (23:49).

• il treno ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (14:31) è instradato sul percorso alternativo da Caserta a Bari via Battipaglia/Potenza/Metaponto/Gioia del Colle e non ferma a Foggia e Barletta. I passeggeri diretti a Foggia possono proseguire da Bari Centrale con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (14:45) è instradato sul percorso alternativo da Caserta a Brindisi via Battipaglia/Potenza/Metaponto/Taranto e non ferma a Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari Centrale e Gioia del Colle. I passeggeri:

– in partenza da Foggia possono utilizzare il treno R 4333 Foggia (10:26) – Bari Centrale (11:59);

– diretti a Foggia, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari Centrale e Gioia del Colle possono proseguire da Bari Centrale con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (14:22) è instradato sul percorso alternativo da Caserta a Bari via Battipaglia/Potenza/Metaponto/Gioia del Colle e non ferma a Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie e Molfetta. I passeggeri:

– in salita a Foggia possono utilizzare il treno R 4341 Foggia (12:17) – Bari Centrale (13:49) fino a Bari Centrale;

– diretti a Foggia possono proseguire da Bari Centrale con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

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