Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.

In alternativa, chi proviene da Foggia, dovrà uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, sul ramo di allacciamento SS16 Tangenziale di Bari/D94 Raccordo A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari, dell’immissione sulla D94, per chi proviene da Brindisi-Lecce ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, in direzione di Pescara.

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Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A16, con provenienza Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione di Pescara e Bari. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese, in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 attraverso la stazione di Cerignola est; per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto in direzione di Cerignola, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana, verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.

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Per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa, per chi proviene da Reggio Calabria, l’immissione sulla A14, verso Bari/Pescara. In alternativa, proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano, fino a raggiungere l’entrata dello svincolo di Palagianello per l’ingresso in A14 a Taranto.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Termoli.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Bari sud; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Molfetta; -dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia: in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Canosa; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Foggia Zona Industriale. Inoltre, chi proviene e chi è diretto verso la A16 Napoli-Canosa, potrà utilizzare la stazione di Cerignola ovest, sulla A16.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Pescara/San Severo, immettersi poi su via del Soccorso e rientrare in A14 alla stazione di San Severo.

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