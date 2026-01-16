Di Nino Sangerardi:

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia) al 15 gennaio 2026, non ha inserito all’ordine del giorno delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera “il parere obbligatorio non vincolante” sui Presidenti designati del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Parco Nazionale del Gargano.

In data 5 agosto 2025 il Ministro Pichetto Fratin nomina Nicola Loizzo(Fratelli d’Italia, altamurano) Commissario straordinario del Parco mrgiano per la durata di sei mesi.

Il 4 settembre 2025 il Presidente della Giunta regionale pugliese Michele Emiliano esprime “ intesa sulle nomine di Giuseppe Colucci e Vincenzo D’Errico , proposte dal Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin, rispettivamente a Presidente del Parco Alta Murgia e Parco del Gargano.

Nel frattempo Federparchi Puglia, in una nota del coordinatore regionale Salvatore Chiga sindaco di Ugento, chiede un incontro urgente con il nuovo presidente della Giunta Regionale Antonio Decaro “ per avviare un confronto istituzionale immediato su risorse, strumenti e priorità operative necessari a garantire la piena funzionalità degli Enti… Rafforzare un coordinamento istituzionale continuativo tra livello tecnico e politico, e valorizzare gli strumenti regionali di governance e confronto, a partire dalla Consulta regionale dei Parchi, affinché producano decisioni, tempi e risultati verificabili”.

Si rammenta che il Parco Nazionale dell’Alta Murgia viene alla luce il 10 marzo 2004, tra i Parchi più estesi d’Italia con i suoi 68.077 ettari tutti compresi nella zona Z.S.C/Z.P.S. murgiana istituita per proteggere la steppa a graminacee , habitat del falco grillaio.

Custodisce notevoli opere architettoniche come i castelli medievali tra cui Castello del Garagnone situato nei pressi di Spinazzola e Poggiorsini, Castello Svevo di Gravina e il celebre Castel Del Monte splendida fortezza di Federico II di Svevia in territorio di Andria(sito Unesco dal 1996).

Tredici i Comuni della provincia di Bari e provincia Barletta-Andria-Trani che fanno parte del Parco : Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto.

Parco contraddistinto da una incantevole successione di creste rocciose, doline, inghiottitoi, cavità carsiche, cave, scarpate ripide, pascoli naturali e coltivi, boschi di quercia e conifere, masserie in pietra a volte fortificate per difendersi dai predoni dotate di recinti e stalle per le greggi, cisterne, piccole chiese, neviere, reticoli infiniti di muri a secco.

Il nove settembre 2024 al territorio dell’Alta Murgia e delle Premurge è stato conferito il prestigioso riconoscimento di Geoparco Mondiale Unesco. Decisione presa all’unanimità dal Consiglio Mondiale dei Geoparchi Unesco nel corso della riunione che si è tenuta a Non Nuoc Cao Bang(Vietnam).

Titolo “che rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare l’unicità del patrimonio geologico, naturale e culturale della Murgia, aprendo a nuove prospettive di sviluppo sostenibile e di partecipazione attiva delle comunità locali”.