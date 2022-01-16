Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 16 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.621
Provincia di Bat: 875
Provincia di Brindisi: 852
Provincia di Foggia: 1.210
Provincia di Lecce: 1.572
Provincia di Taranto: 1.162
Residenti fuori regione: 61
Provincia in definizione: 31
118.307
Persone attualmente positive
593
Persone ricoverate in area non critica
61
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 152.913
Provincia di Bat: 43.720
Provincia di Brindisi: 39.630
Provincia di Foggia: 69.737
Provincia di Lecce: 63.185
Provincia di Taranto: 60.402
Residenti fuori regione: 3.118
Provincia in definizione: 1.046