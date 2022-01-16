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Puglia: 433751 positivi a test corona virus, incremento di 8384 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

16 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 16 gennaio 2022

8.384

Nuovi casi

54.677

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.621
Provincia di Bat: 875
Provincia di Brindisi: 852
Provincia di Foggia: 1.210
Provincia di Lecce: 1.572
Provincia di Taranto: 1.162
Residenti fuori regione: 61
Provincia in definizione: 31
118.307

Persone attualmente positive

593

Persone ricoverate in area non critica

61

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

433.751

Casi totali

6.796.808

Test eseguiti

308.381

Persone guarite

7.063

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 152.913
Provincia di Bat: 43.720
Provincia di Brindisi: 39.630
Provincia di Foggia: 69.737
Provincia di Lecce: 63.185
Provincia di Taranto: 60.402
Residenti fuori regione: 3.118
Provincia in definizione: 1.046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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