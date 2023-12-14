Di seguito il comunicato:
Con la performance esclusiva di un’orchestra che esprime la migliore tradizione musicale dell’Europa dell’est, il Concerto di Capodanno 2024 della Camerata Musicale Salentina si preannuncia davvero imperdibile: giovedì 4 gennaio, al Teatro Apollo di Lecce, l’appuntamento è con l’Orchestra Filarmonica di Odessa, una preziosa “gemma musicale” diretta dal Maestro Hobart Earle.
La Filarmonica di Odessa arriva da una fiorente tradizione musicale. Fondata nel 1937, per tutto il periodo sovietico ha eseguito regolarmente stagioni sinfoniche importanti senza mai viaggiare fuori dai confini dell’Urss. Con l’indipendenza dell’Ucraina, lo status dell’orchestra è cambiato. La Odessa Philharmonic Orchestra, dal 1992 sotto la guida del suo nuovo direttore musicale Hobart Earle è stata la prima orchestra ucraina ad attraversare l’Oceano Atlantico e l’Equatore, esibendosi in prestigiose sale da concerto come il Musikverein di Vienna, la Philharmonie di Colonia, la Beethovenhalle di Bonn, il Barbican Hall di Londra, l’Auditorium nazionale di Madrid, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo Society, Carnegie Hall di New York e il Kennedy Center di Washington DC, Orchestra Hall di Chicago, Davies Hall di San Francisco e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Nel 1994 la è stata la prima orchestra sinfonica ucraina ad esibirsi nella Sala Grande della Società Filarmonica di San Pietroburgo dopo il crollo dell’Urss. Ha effettuato numerose incisioni di opere di compositori ucraini per l’etichetta discografica britannica ASV sotto la guida di Hobart Earle. Nel giugno 2002, per decisione del presidente dell’Ucraina Leonid Kuchma, è diventata ufficialmente la Odessa Philharmonic Orchestra, la prima organizzazione dello spettacolo in Ucraina al di fuori della capitale Kiev.
L’Orchestra Filarmonica di Odessa proporrà l’entusiasmante programma musicale tipico dei concerti di capodanno viennesi, con le più belle musiche di Strauss, Tchaikovsky e Rossini.
Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.
Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.
PROGRAMMA MUSICALE
G. Rossini: da “Semiramide”, Ouverture
Johann Strauss: Accelerationen Walzer, Op. 234 – Valzer delle accelerazioni
Johann Strauss II: Vergnügungszug – Polka-Schnell, Op. 281 – Treno dei divertimenti
Johann Strauss II : Furioso-Polka – Quasi Galopp, Op. 260
Johann Strauss II : Egyptischer Marsch Op.335 – Marcia Egiziana
Johann Strauss II : Wo Die Zitronen Blühn Op. 364 – Dove fioriscono i limoni
Johann Strauss: Im Krapfenwaldl, Polka Française, Op.336 – Nel bosco di krapfen
Johann Strauss II: Lob Der Frauen – Polka-Mazurka, Op. 315 – Lode alle Donne
Johann Strauss:– Marcia di Napoleone
* * *
G. Rossini: da “Il Barbiere di Siviglia”, Ouverture
Josef Strauss: Dorfschwalben Aus Österreich – Rondini dall’Austria
Johann Strauss: Bauern Polka – Polka dei contadini
Johann Strauss Jr: Leichtes Blut Polka, Op.319 – A cuor leggero
E. Elgar: Pomp and circumstance
Johann Strauss Jr: Pizzicato Polka
Johann Strauss II : Spanischer Marsch, Op. 433 – Marcia spagnola
Johann Strauss Jr.: da “Waldmeister”, Ouverture
Johann Strauss Jr: Sul bel Danubio blu, valzer, Op. 314
Johann Strauss Jr: Radetzky Marsch, Op.228
Giuseppe Verdi: da “La Traviata”, Libiamo, Libiamo ne’ lieti calici
PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)
Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzione** € 25, Speciale*** € 20
Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 20
Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 15
Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 15
Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15, Speciale*** € 10
* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti
** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Abbonati 54^ Stagione CMS | Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce | Iscritti all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce
*** SPECIALE (Palchi laterali e ultime file Poltronissima e Poltrona): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)
I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.
Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.
TARIFFA “SPECIALE”:
UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)
E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!
Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 20
Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 15
Loggione: € 10
Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com
CARTA DEL DOCENTE E 18APP
Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.
CON I BIMBI A TEATRO!
Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.
Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.
BIGLIETTO SOSPESO
Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.
Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.
INFO
Camerata Musicale Salentina
Via XXV Luglio 2B – Lecce
Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com
Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!