Il presidente del Consiglio, al pari degli altri vertici istituzionali, ha più degli altri il dovere (che abbiamo tutti, per la verità) del fair play.

Va bene che sono diventati avversari politici dopo avere governato un anno insieme e va bene pure che il profilo stilistico dei due è abbastanza diffusamente ritenuto diverso a favore del pugliese. Però oggi va data ragione al presidente della Regione Liguria che, diffusa la foto, la ritiene inadeguata. Il titolo di quel libro, che l’autore legittimamente intitola come gli pare, non è esattamente benevolo nei confronti del “verde”. Chissà il contenuto. Conte se la poteva risparmiare. Per il ruolo, soprattutto. Altrimenti non se ne esce.