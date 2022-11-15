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Puglia: 1535547 positivi a test corona virus, incremento di 2051 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 novembre 2022

2.051

Nuovi casi

12.059

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 630
Provincia di Bat: 104
Provincia di Brindisi: 215
Provincia di Foggia: 254
Provincia di Lecce: 597
Provincia di Taranto: 233
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 8
13.163

Persone attualmente positive

184

Persone ricoverate in area non critica

13

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.535.547

Casi totali

13.107.670

Test eseguiti

1.513.172

Persone guarite

9.212

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 494.366
Provincia di Bat: 130.258
Provincia di Brindisi: 146.621
Provincia di Foggia: 214.822
Provincia di Lecce: 320.390
Provincia di Taranto: 207.735
Residenti fuori regione: 16.151
Provincia in definizione: 5.204

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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