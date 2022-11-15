Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 630
Provincia di Bat: 104
Provincia di Brindisi: 215
Provincia di Foggia: 254
Provincia di Lecce: 597
Provincia di Taranto: 233
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 8
13.163
Persone attualmente positive
184
Persone ricoverate in area non critica
13
Persone in terapia intensiva
1.513.172
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 494.366
Provincia di Bat: 130.258
Provincia di Brindisi: 146.621
Provincia di Foggia: 214.822
Provincia di Lecce: 320.390
Provincia di Taranto: 207.735
Residenti fuori regione: 16.151
Provincia in definizione: 5.204