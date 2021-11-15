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Martina Franca: corona virus, stop per una classe Scuola "Giovanni XXIII"

15 Novembre 2021
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Stando a prime informazioni il provvedimento precauzionale riguarda una terza classe dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Martina Franca. Due casi di positività al test corona virus fra gli alunni ed è scattata la sospensione della didattica in presenza per la scolaresca fino a venerdì, in attesa di disposizioni dell’Asl. Bambini di quella scolaresca in quarantena.

Non il primo caso del genere in questo anno scolastico in Puglia.

Ovviamente non è un’umiliazione per gli istituti in cui capita. Perché può capitare a tutti ed è anzi un bene che le scuole siano pronte, come nel caso specifico, a comunicare la situazione, perché la comunità ne sia al corrente. La comunità.

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