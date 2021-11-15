Catene a bordo o pneumatici da neve, obbligo da oggi al 15 aprile: ecco dove in Puglia Autostrada e strade statali

15 Novembre 2021
Stralcio del comunicato:

L’obbligo riguarderà le seguenti tratte:

– strada statale 100 Di Gioia Del Colle dal km 12,700 al km 66,600

– strada statale 17 Dell’Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 305,170 al km 318,000

-strada statale 17 Dell’Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 273,379 al km 284,000

– strada statale 170 Dir./A Di Castel Del Monte dal km 0,000 al km 15,070 172

– strada statale 172 Dei Trulli dal km 1,012 al km 60,400

– strada statale 172 Dir. Dei Trulli dal km 0,000 al km 12,000

– strada statale 17 Var Variante Di Volturara dal km 0,000 al km 14,250

– strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 11,100 al km 21,860

– strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 33,350 al km 56,600

– strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 24,450 al km 29,750

– strada statale 369 Appulo Fortorina dal km 0,000 al km 7,200

– strada statale 655 Bradanica dal km 31,000 al km 40,865

– strada statale 692 Tangenziale Ovest Di Lucera dal km 0,000 al km 3,878

– strada statale 693 Dei Laghi Di Lesina E Varano dal km 30,000 al km 60,400

– strada statale 7 Via Appia dal km 591,741 al km 627,250

– strada statale 750 Della Foresta Umbra dal km 0,000 al km 6,350

– strada statale 89 Garganica dal km 76,270 al km 153,500

– strada statale 89 Dir./B Garganica dal km 0,000 al km 11,832

– strada statale 90 Delle Puglie dal km 48,320 al km 67,200

– strada statale 93 Appulo Lucana dal km 16,000 al km 20,750

– strada statale 96 Barese dal km 57,350 al km 113,000

– strada statale 99 Di Matera dal km 1,900 al km 10,420

– strada statale 99 Racc. Di Matera dal km 0,000 al km 1,040

 


