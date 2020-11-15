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Monopoli: due decessi legati al focolaio in una struttura per anziani Noicattaro: restrizioni, ordinanza del sindaco

15 Novembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Due decessi legati al focolaio divampato nella residenza per anziani “Regina Pacis” di Monopoli. A dare la triste notizia è il sindaco Angelo Annese. «In questi giorni sono venuti a mancare tre ospiti della Rsa, due erano affetti da Covid e si tratta di una nostra concittadina e di un ospite non monopolitano, un altro ospite invece è venuto a mancare improvvisamente ma per altre ragioni in quanto non era positivo al Covid- precisa il primo cittadino su Facebook-. Al momento il problema principale è rappresentato dalle difficoltà degli operatori.
Sono diventati pochi perché alcuni di loro, inizialmente negativi, sono in isolamento. Mi sono interfacciato con gli enti preposti ed oggi sono stati forniti dispositivi di protezione individuale e sono state attivate le Usca».                Annese invita la popolazione «a rispettare tutte le regole. Ricordate che il virus viaggia sulle nostre gambe, non portiamolo a spasso».
A Noicattaro, invece, il sindaco Raimondo Innamorato ha annunciato nuove misure draconiane per contenere il contagio. «Ancora 17 nuovi casi a fronte di 6 negativizzazioni. Il numero degli attuali positivi sale a 219. Il trend, ormai consolidato, deve essere arrestato e, come anticipato nella diretta di ieri, ho deciso di emettere un’ordinanza- scrive su Facebook-. Ho condiviso l’iniziativa (e a breve il provvedimento) con il prefetto, il direttore del dipartimento di Prevenzione Asl e con il presidente delle Regione Puglia e non ho registrato alcun elemento ostativo a procedere».                                                          Cosa prevede nello specifico il provvedimento? «Dalle ore 18 alle 5 del mattino- specifica Innamorato-, sarà istituito il divieto assoluto di mobilità per i giorni feriali (con conseguente chiusura delle attività non ritenute essenziali) mentre per i festivi il divieto sarà esteso a tutta la giornata (con chiusura anche delle attività di generi alimentari). Saranno sempre consentite le movimentazioni giustificate (con autocertificazione) da motivazioni di lavoro, di salute o estrema necessità».

 

 

 

 

 

 

 


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