Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 488
Provincia di Bat: 68
Provincia di Brindisi: 147
Provincia di Foggia: 143
Provincia di Lecce: 412
Provincia di Taranto: 213
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 3
14.703
Persone attualmente positive
125
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.475.368
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 483.365
Provincia di Bat: 128.351
Provincia di Brindisi: 142.033
Provincia di Foggia: 211.347
Provincia di Lecce: 309.776
Provincia di Taranto: 203.371
Residenti fuori regione: 15.849
Provincia in definizione: 5.107