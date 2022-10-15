rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Puglia: 1499199 positivi a test corona virus, incremento di 1486 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Ottobre 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 ottobre 2022

1.486

Nuovi casi

9.169

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 488
Provincia di Bat: 68
Provincia di Brindisi: 147
Provincia di Foggia: 143
Provincia di Lecce: 412
Provincia di Taranto: 213
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 3
14.703

Persone attualmente positive

125

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.499.199

Casi totali

12.851.148

Test eseguiti

1.475.368

Persone guarite

9.128

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 483.365
Provincia di Bat: 128.351
Provincia di Brindisi: 142.033
Provincia di Foggia: 211.347
Provincia di Lecce: 309.776
Provincia di Taranto: 203.371
Residenti fuori regione: 15.849
Provincia in definizione: 5.107

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione

683702226 17936562894238393 7144535932434800837 n

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione