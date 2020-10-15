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Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per il Salento Protezione civile, previsioni meteo: temporali

15 Ottobre 2020
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per sedici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati
puntualmente moderati; da isolate a sparse sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.


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