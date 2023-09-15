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Lampedusa: in forza al reggimento Puglia il carabiniere con la bimba migrante in braccio Le immagini di Pasquale Iadicicco, 33enne del casertano, hanno emozionato l'Italia

15 Settembre 2023
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Il video di Local Team in cui il carabiniere tiene in braccio la bambina migrante ha emozionato l’Italia.

Rappresenta come, al di là delle difficoltà enormi, a Lampedusa si accolgono i migranti (e la popolazione dell’isola sarebbe da Nobel per la pace) e si dà anche a loro sicurezza, come appunto il militare che ha preso in braccio la bambina piangente e l’ha coccolata, prima di ridarla alla mamma.

Il carabiniere si chiama Pasquale Iadicicco, è di San Marco di Teano, ha 33 anni. È in forza all’undicesimo reggimento carabinieri Puglia che è di stanza a Bari ed appunto è impegnato, in questo periodo, a Lampedusa. Intervistato dal Corriere della Sera ha detto di avere fatto la cosa più normale al mondo e che si è sentito un po’ papà. Date un premio a quest’uomo ed alle tante altre persone che soccorrono.

(immagine: gentile concessione di Local Team)

 

 

 

 

 

 

 

 


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