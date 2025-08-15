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Maltempo: fra le regioni oggi in allerta per temporali la Puglia, codice giallo tranne il Salento Protezione civile, previsioni meteo

15 Agosto 2025
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Tra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è la Puglia. Almeno in gran parte -immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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