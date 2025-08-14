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Ferragosto: mare, cultura, campagna Le possibilità per turisti è chi è rimasto a casa

15 Agosto 2025
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Turismo al mare, agriturismo, turismo culturale. Sono i tre filoni principali per chi trascorre in luoghi di vacanza il ferragosto con il ponte fino a domenica. La stagione è un po’ particolare per via della questione-lidi e prezzi per i bagnanti. Sono rimasti davvero alla larga dalle spiagge, anche in Puglia?

Oggi è possibile anche fare visita ai luoghi di cultura come ad esempio il museo archeologico nazionale MarTa di Taranto o chiese, castelli ed altri patrimoni nella regione.

Nelle varie località non mancano le iniziative. Ad esempio a Martina Franca è aperta per l’intera giornata la mostra dell’antiquariato in piazza Marconi.

L’offerta in Puglia è comunque davvero variegata, per i turisti e per chi è rimasto a casa.

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