Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.399
Provincia di Bat: 725
Provincia di Brindisi: 804
Provincia di Foggia: 857
Provincia di Lecce: 1.771
Provincia di Taranto: 1.313
Residenti fuori regione: 135
Provincia in definizione: 33
93.017
Persone attualmente positive
479
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
1.219.266
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 430.632
Provincia di Bat: 116.502
Provincia di Brindisi: 124.219
Provincia di Foggia: 190.315
Provincia di Lecce: 266.477
Provincia di Taranto: 177.068
Residenti fuori regione: 11.476
Provincia in definizione: 4.316