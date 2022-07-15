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Puglia: 1321005 positivi a test corona virus, incremento di 8037 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 luglio 2022

8.037

Nuovi casi

32.356

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.399
Provincia di Bat: 725
Provincia di Brindisi: 804
Provincia di Foggia: 857
Provincia di Lecce: 1.771
Provincia di Taranto: 1.313
Residenti fuori regione: 135
Provincia in definizione: 33
93.017

Persone attualmente positive

479

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.321.005

Casi totali

11.769.381

Test eseguiti

1.219.266

Persone guarite

8.722

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 430.632
Provincia di Bat: 116.502
Provincia di Brindisi: 124.219
Provincia di Foggia: 190.315
Provincia di Lecce: 266.477
Provincia di Taranto: 177.068
Residenti fuori regione: 11.476
Provincia in definizione: 4.316

 

 

 

 


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