Testa schiacciata da una pressa per il trattamento dei prosciutti

Sono intervenuti i carabinieri e i funzionari delle autorità per il lavoro. Morto il 24enne Alessandro Alessandrini, di origine barese. Incidente sul lavoro nell’udinese: la testa dell’uomo è stata schiacciata da un macchinario in manutenzione, una pressa per il trattamento dei prosciutti.