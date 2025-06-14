Di seguito il comunicato:

Sta per accendersi nuovamente il fuoco sotto i fornelli più insoliti d’Italia: il 23 giugno, a partire dalle 20.30, nel Teatro Mediterraneo di Bisceglie (via Panoramica Umberto Paternostro), torna “Sindaci, ai fornelli!”, l’evento gastronomico più sorprendente e originale del Paese, giunto alla sua decima edizione. Una sfida culinaria fuori dagli schemi, dove i protagonisti sono dieci sindaci d’Italia che si sfideranno a colpi di mestolo e padella in una competizione culinaria che promette emozioni, risate e sapori autentici.

I primi cinque sindaci svelati che prenderanno parte alla sfida sono il sindaco della città metropolitana di Bari, Vito Leccese, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il sindaco di Martina Franca, nonché presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.

Divisi in squadre miste, i primi cittadini dovranno preparare in trenta minuti un piatto originale utilizzando esclusivamente gli ingredienti forniti dall’organizzazione. Accanto a loro, in veste di chef tutor, ci saranno alcuni dei più apprezzati cuochi pronti a offrire consigli, trucchi del mestiere e, perché no, a frenare l’entusiasmo di chi si farà prendere la mano dal pepe. Fra questi, le “Stelle Michelin” Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano), Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno), e Matteo Maenza (Grual, Pinzolo), originario di Bisceglie, la cui partecipazione rappresenta un emozionante ritorno in patria, un’occasione speciale per riabbracciare la sua terra d’origine attraverso la passione per la cucina.

L’evento, ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato e prodotto dall’agenzia Rp Consulting di Bari, sarà condotto da uno dei volti più noti e amati della televisione pugliese, Mauro Pulpito, affiancato dalla speaker di Radionorba, Claudia Cesaroni. Con loro, nel ruolo di comico guastatore, Alessio Giannone, in arte Pinuccio. L’obiettivo dell’evento è quello di valorizzare il patrimonio gastronomico italiano in chiave creativa e per raccontare in modo nuovo l’identità dei territori attraverso chi li guida ogni giorno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bisceglie, dalla Confcommercio, da Mordi la Puglia e dall’Accademia Italiana Gastronomia storica e Gastrosofia, è supportata da Supermercati Dok e Famila Sud Italia, Gioiella, Boutique dei frutti di mare Gagang, Pasta Maffei, Cè Taràdd e Accademia del Grano Arso. All’organizzazione si affiancano anche importanti altri partner commerciali come Olio De Carlo, Cippone & Di Bitetto, Casillo, Vini Coppi, Magnisi Michele srl logistica e trasporti, Arca Italy, Zingrillo.com , WorkStore, Birra Baladin, Ad Horeca, Acqua Lauretana, La Pesciera, Casale San Nicola Ricevimenti, Nicotel Bisceglie, Fondazione Italiana Sommelier, Assolocali, Dolmen Culinary Team Bisceglie, Cooking Solution.

Un appuntamento che mescola sapientemente il gusto della tradizione con l’arte dell’improvvisazione e il piacere dell’incontro tra territori, in un clima di festa e condivisione.