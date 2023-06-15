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Puglia, maltempo: allerta arancione. Nella notte precipitazioni su foggiano, Bat e Salento. Taranto e Grottaglie: ordinanze, scuole chiuse Protezione civile, previsioni meteo

15 Giugno 2023
Screenshot 20230615 050055

L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile e si riferisce alle zone di allerta oggi in Italia. Conseguenze del ciclone Oscar.

Screenshot 20230614 141740Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia.

Nella notte precipitazioni più consistenti su alcune località di foggiano, Bat e Salento.

Vari sindaci hanno emesso nel pomeriggio ordinanze. Uno dei primi, quello di Grottaglie: niente scuole né mercato settimanale, chiusi cimitero e parchi fra gli altri provvedimenti. In serata ordinanza del vicesindaco di Taranto: asilo e scuole chiuse. La cosa può interessare appunto, ad esempio, per le scuole in cui sono in corso esami ma anche località in cui si svolge il mercato settimanale o manifestazioni o altre situazioni di potenziale rischio per le condizioni meteo. I cittadini verifichino dunque nel Comune di residenza l’eventuale ordinanza.

 

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