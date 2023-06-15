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Martina Franca: piazzale stazione Puglia, maltempo: allerta arancione

15 Giugno 2023
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In circa due ore una sessantina di millimetri di pioggia nel territorio di Martina Franca oggi pomeriggio.

Screenshot 20230615 192818Dal piazzale della stazione a quell’atrio in via Aspromonte (immagine a lato) a corso dei Mille a via Mottola con la tracimazione di terra e pietre dal cantiere del nuovo parcheggio, a via Crispiano dove il problema degli allagamenti in quel tratto di strada provinciale non si risolve, alcune delle situazioni maggiormente problematiche (immagini in basso, in sequenza rispetto alla descrizione). Il sindaco ha preso parte ai sopralluoghi con vigili urbani e settore protezione civile.

Domani ancora allerta arancione per valle d’Itria e parte del barese, gialla per il resto della Puglia.

Oggi la situazione maggiormente critica di è registrata a Brindisi:nubifragio da circa 120 millimetri di pioggia. Codice rosso anche a Minervino Murge mentre nel foggiano ed a Grottaglie vigneti allagati in modo che si teme irrimediabile tanto che il sindaco della località del tarantino è in procinto di chiedere lo stato di calamità.

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