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Puglia, maltempo: allerta, domani codice arancione per parte del barese fino alla Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo

15 Giugno 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella prima parte della giornata sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Da isolate a sparese, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente
deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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