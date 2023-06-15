Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella prima parte della giornata sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Da isolate a sparese, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente
deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Puglia, maltempo: allerta, domani codice arancione per parte del barese fino alla Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella prima parte della giornata sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Da isolate a sparese, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente