Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 601
Provincia di Bat: 222
Provincia di Brindisi: 162
Provincia di Foggia: 399
Provincia di Lecce: 397
Provincia di Taranto: 206
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 8
20.061
Persone attualmente positive
216
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.124.991
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 379.745
Provincia di Bat: 101.463
Provincia di Brindisi: 107.512
Provincia di Foggia: 169.002
Provincia di Lecce: 228.980
Provincia di Taranto: 154.453
Residenti fuori regione: 8.757
Provincia in definizione: 3.712