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Puglia: 1153624 positivi a test corona virus, incremento di 2018 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 giugno 2022

2.018

Nuovi casi

12.089

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 601
Provincia di Bat: 222
Provincia di Brindisi: 162
Provincia di Foggia: 399
Provincia di Lecce: 397
Provincia di Taranto: 206
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 8
20.061

Persone attualmente positive

216

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.153.624

Casi totali

11.176.715

Test eseguiti

1.124.991

Persone guarite

8.572

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 379.745
Provincia di Bat: 101.463
Provincia di Brindisi: 107.512
Provincia di Foggia: 169.002
Provincia di Lecce: 228.980
Provincia di Taranto: 154.453
Residenti fuori regione: 8.757
Provincia in definizione: 3.712

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