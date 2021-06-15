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Da oggi l’attività preventiva della Puglia nella nuova sala operativa. Ieri molti incendi tra foggiano, Taranto e Salento. Rogo all’alba a Borgo Celano Regione, inaugurata la Soup

15 Giugno 2021
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Ieri è stata inaugurata la nuova sala operativa della protezione civile pugliese. Da oggi vengono coordinate da lì le azioni di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.  Intanto ieri nel foggiano vari roghi di campi di grano, centinaia di ettari distrutti complessivamente. Un incendio ha anche provocato la chiusura per alcune ore del tratto autostradale Foggia-San Severo e anche due feriti nello scontro fra un tir ed un furgone a causa della scarsa visibilità per il fumo.

Nel Salento tre considerevoli incendi di vegetazione hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, anche con il Canadair. Salve, Santa Cesarea, il capo di Leuca gravati dai roghi.

Sempre ieri pomeriggio l’incendio di vari ettari di vegetazione a Taranto, a ridosso della circummarpiccolo. Necessario l’intervento dei pompieri per alcune ore, per venire a capo del rogo.

Tornando al foggiano, ieri incendio in un parco da 280 ettari a San Marco in Lamis. All’alba un secondo rogo a Borgo Celano, sempre a Parco Avventura con conseguenze pesantissime. Si ritiene verosimile l’origine dolosa in entrambi i casi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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