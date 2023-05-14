Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

La street art alla conquista di Molfetta. Sarà presentato lunedì 15 maggio, a partire dalle 10.30, nella sala conferenze del Museo del Pulo, in via Mayer, il progetto “Natura a Livelli – Elogio al Pulo”, che include percorsi artistici e laboratori tra il Pulo di Molfetta, il Museo archeologico del Pulo e il Parco Baden Powell, nell’ambito del bando STHAR LAB.

Nell’occasione saranno presenti Roberto Ciredz, l’artista che, nell’ambito del progetto, sta realizzando un murales nel Parco e una scultura che sarà esposta all’interno del Museo Archeologico del Pulo; Mario Nardulli, responsabile dell’Associazione Pigment Workroom, che curerà i laboratori artistici con gli alunni delle scuole e l’artista, Nico de Nichilo direttore creativo dell’agenzia I MONELLI, affidataria del progetto, il Sindaco Tommaso Minervini, e gli assessori coinvolti.

Per la realizzazione delle opere saranno utilizzati colori e materiali ecosostenibili.

“STHAR LAB” – Street Art è il programma di interventi della Regione Puglia che intende promuovere il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con il potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di street art.