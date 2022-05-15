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Puglia: 1108902 positivi a test corona virus, incremento di 1723 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 maggio 2022

1.723

Nuovi casi

12.688

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 588
Provincia di Bat: 101
Provincia di Brindisi: 139
Provincia di Foggia: 196
Provincia di Lecce: 391
Provincia di Taranto: 289
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 2
89.065

Persone attualmente positive

462

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.108.902

Casi totali

10.823.473

Test eseguiti

1.011.441

Persone guarite

8.396

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 364.786
Provincia di Bat: 98.083
Provincia di Brindisi: 103.945
Provincia di Foggia: 161.974
Provincia di Lecce: 219.780
Provincia di Taranto: 148.526
Residenti fuori regione: 8.290
Provincia in definizione: 3.518

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