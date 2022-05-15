Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 588
Provincia di Bat: 101
Provincia di Brindisi: 139
Provincia di Foggia: 196
Provincia di Lecce: 391
Provincia di Taranto: 289
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 2
89.065
Persone attualmente positive
462
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
1.011.441
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 364.786
Provincia di Bat: 98.083
Provincia di Brindisi: 103.945
Provincia di Foggia: 161.974
Provincia di Lecce: 219.780
Provincia di Taranto: 148.526
Residenti fuori regione: 8.290
Provincia in definizione: 3.518