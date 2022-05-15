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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Prima domenica di campagna elettorale anche in 50 Comuni della Puglia Giovinazzo, convegno sulla sicurezza. Martina Franca, stamani sorteggio. Alberobello, ieri presentazione di un candidato

15 Maggio 2022
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Ad Alberobello (foto di home page) il candidato sindaco Francesco De Carlo si è presentato, con la sua lista, ieri pomeriggio ovvero poche ore dopo l’ufficializzazione delle candidature. A Martina Franca oggi alle 11 il sorteggio di candidati sindaci e liste per la posizione nella scheda e nei manifesti; alle 19,30 il candidato sindaco del centrosinistra, Gianfranco Palmisano, nell’area di via Pietro del Tocco presenta la sua coalizione. A Taranto, Barletta, Bitonto ed in tutte le altre realtà, già oggi, iniziative dei candidati: è iniziata la campagna elettorale. Sono 981 i Comuni in tutta Italia al voto il 12 giugno con eventuali ballottaggi il 26 giugno

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Di seguito il comunicato:

conv sicurezza 16 9Una 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚. Per progettarla è importante conoscere i fenomeni che creano maggiori preoccupazioni, capire il contesto nel quale si generano e avere le soluzioni per contrastarli.

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟓 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 in 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 a Giovinazzo parleremo di sicurezza, un bene collettivo ad alto valore sociale che genera benessere.

Con la candidata sindaca di Giovinazzo, Mariarosaria Pugliese, ci sarà l’onorevole Paolo Lattanzio della Commissione Antimafia, Simona Drago, una delle ‘coraggiose’ candidate nella Lista dei Cittadini e Domenico Mortellaro, criminologo.

 

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