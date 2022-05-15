Ad Alberobello (foto di home page) il candidato sindaco Francesco De Carlo si è presentato, con la sua lista, ieri pomeriggio ovvero poche ore dopo l’ufficializzazione delle candidature. A Martina Franca oggi alle 11 il sorteggio di candidati sindaci e liste per la posizione nella scheda e nei manifesti; alle 19,30 il candidato sindaco del centrosinistra, Gianfranco Palmisano, nell’area di via Pietro del Tocco presenta la sua coalizione. A Taranto, Barletta, Bitonto ed in tutte le altre realtà, già oggi, iniziative dei candidati: è iniziata la campagna elettorale. Sono 981 i Comuni in tutta Italia al voto il 12 giugno con eventuali ballottaggi il 26 giugno

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Di seguito il comunicato:

Una 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚. Per progettarla è importante conoscere i fenomeni che creano maggiori preoccupazioni, capire il contesto nel quale si generano e avere le soluzioni per contrastarli. Una 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚. Per progettarla è importante conoscere i fenomeni che creano maggiori preoccupazioni, capire il contesto nel quale si generano e avere le soluzioni per contrastarli.