Ad Alberobello (foto di home page) il candidato sindaco Francesco De Carlo si è presentato, con la sua lista, ieri pomeriggio ovvero poche ore dopo l’ufficializzazione delle candidature. A Martina Franca oggi alle 11 il sorteggio di candidati sindaci e liste per la posizione nella scheda e nei manifesti; alle 19,30 il candidato sindaco del centrosinistra, Gianfranco Palmisano, nell’area di via Pietro del Tocco presenta la sua coalizione. A Taranto, Barletta, Bitonto ed in tutte le altre realtà, già oggi, iniziative dei candidati: è iniziata la campagna elettorale. Sono 981 i Comuni in tutta Italia al voto il 12 giugno con eventuali ballottaggi il 26 giugno
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Di seguito il comunicato:
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟓 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 in 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 a Giovinazzo parleremo di sicurezza, un bene collettivo ad alto valore sociale che genera benessere.
Con la candidata sindaca di Giovinazzo, Mariarosaria Pugliese, ci sarà l’onorevole Paolo Lattanzio della Commissione Antimafia, Simona Drago, una delle ‘coraggiose’ candidate nella Lista dei Cittadini e Domenico Mortellaro, criminologo.