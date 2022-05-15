Tweet della Guardia costiera:
Guardate che incontro spettacolare abbiamo avuto a largo della Puglia.
Nei giorni scorsi l’aereo Manta della Guardia Costiera di Pescara, impegnato in un’attività di vigilanza ambientale, ha avvistato un branco di delfini (stenella striata) a circa 30 miglia da Monopoli.
Guardate che incontro spettacolare abbiamo avuto a largo della #Puglia! 🐬
Nei giorni scorsi l’aereo Manta della #GuardiaCostiera di #Pescara, impegnato in un’attività di vigilanza ambientale, ha avvistato un branco di delfini (stenella striata) a circa 30 miglia da #Monopoli. pic.twitter.com/p3OhEOxqDX
— Guardia Costiera (@guardiacostiera) May 14, 2022