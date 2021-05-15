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Puglia: 1,8 milioni di somministrazioni ma circa 19mila fragili non sono stati ancora vaccinati Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

15 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

«La maggior parte dei pugliesi estremamente vulnerabili sono stati raggiunti, ma da un’analisi aggiornata» sono «19mila persone di questa fascia prioritaria che non risultano ancora vaccinate. Il nostro obiettivo adesso è raggiungerle una per una telefonicamente attraverso una ricerca attiva da parte delle Asl e mettere nelle condizioni chi lo desidera di avere subito il vaccino». Così l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, che nel commentare i risultati della campagna vaccinale in Puglia, ai primi posti per capacità di somministrazione in Italia, fornisce indicazioni sull’immunizzazione dei soggetti più a rischio.
Quanto, invece, al piano consegne inoltrato alle Asl dalla Protezione civile, da segnalare che oggi è prevista la consegna di 10mila 600 dosi del vaccino messo a punto da Johnson & Johnson e 19mila 500 dosi di AstraZeneca. Mentre lunedì saranno distribuite 24mila 100 dosi di Moderna ed il 19 maggio è previsto l’arrivo di poco più di 139mila dosi Pfizer-BioNtech.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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